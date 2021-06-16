Коронавирус появился в США задолго до пика эпидемии

Главное: Американские эпидемиологи установили, что коронавирусная болезнь COVID-19 появилась в США задолго до эпидемии и совсем не там, где в итоге были зафиксированы самые серьезные вспышки заболевания.

Детали: Анализ образцов, взятых у жителей США, показал наличие случаев заболевания COVID-19 в стране уже 7 января 2020 года. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на местные СМИ, такие данные позволяют предположить, что коронавирус появился в США уже в конце декабря 2019 года.

После обработки более 24 тыс. образцов крови, взятых в 50 штатах и датируемых периодом до 18 марта 2020 года, антитела к вирусу SARS-CoV-2 были найдены в девяти из них — в штатах Иллинойс, Миссисипи, Массачусетс, Пенсильвания и Висконсин.

При этом их не обнаружили в образцах, которые относились к будущим крупнейшим очагам эпидемии в США — Нью-Йорке или Сиэтле.

Как подчеркнула соавтор исследования Шери Шулли, его результаты не указывают на происхождение вируса. Эксперты не имеют информации о том, выезжали ли лица, от которых получены образцы, из США или контактировали с людьми, путешествовавшими за пределами США.

В тему: Пик заболеваемости ковидом в США пришелся на лето 2020 года.