Ким Чен Ын рассказал, почему в его стране возникли проблемы с продовольствием

Главное: Ким Чен Ын заявил о проблемах с продовольствием в КНДР. Причиной стала непогода.

Детали: Лидер КНДР Ким Чен Ын поведал о проблемах с продовольствием в стране. Его цитирует «Рабочая газета».

Свое заявление он сделал на заседании третьего пленума центрального комитета Трудовой партии.

Ким Чен Ын назвал ситуацию с едой напряженной. Причиной указывается огромный ущерб из-за непогоды (череды тайфунов) еще в 2020-м году.

В публикации говорится: «Лидер страны заявил, что продовольственная ситуация среди населения становится непростой, потому что сельскохозяйственный сектор не выполнил план по производству зерна из-за ущерба, нанесенного тайфунами в прошлом году, и что пленарное заседание должно выдвинуть активные меры для решения этой проблемы».

Ким Чен Ын отмечает: «Субъективные и объективные условия ухудшились в начале 2021 года, но экономика в целом показала рост, о чем свидетельствует перевыполнение промышленного плана на первое полугодие на уровне 144%, что на 25% лучше, чем результат за аналогичный период в прошлом году».

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