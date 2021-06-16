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Новости > Журналисты рассказали, как «слуги народа» ежедневно плюют на закон

Журналисты рассказали, как «слуги народа» ежедневно плюют на закон

Александр Панько
16.06.21 09:59
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Журналисты рассказали, как «слуги народа» ежедневно плюют на закон

Главное: Высокопоставленные чиновники, а также действующие и бывшие народные депутаты Украины постоянно нарушают закон, используя для своих машин несуществующие и постоянно изменяющиеся автомобильные номера.

Детали: Председатель Офиса президента Андрей Ермак ездит на номерном знаке зарегистрированным за автомобилем Mercedes, а не Toyota, на котором он ездит. Как сообщает канал Bihus.info в YouTube, номера авто его заместителя Кирилла Тимошенко вообще не зарегистрированы ни за одним транспортным средством.

По данным журналистов, так называемыми номерами прикрытия также пользуются первый помощник президента Украины Сергей Шефир, сын министра внутренних дел, бизнесмен Александр Аваков.

Бывший народный депутат Игорь Котвицкий, как утверждается, использует несуществующие в базе данных МВД номера, а номера авто народного депутата от «Слуги народа» Андрея Клочко зарегистрированы за другим авто.

У народного депутата от фракции «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ильи Кивы расследователи заметили автомобиль Toyota Land Cruiser, у которого регулярно меняются номера. Причем все они якобы несуществующие. В комментарии журналистам он заявил, что «не следит за номерами своего автомобиля».

Как подчеркивается в расследовании, по закону право на использование номеров прикрытия имеют только представители правоохранительных органов, государственной охраны и лица, которые подлежат их охране.

В тему: В апреле 2021 года журналисты Bihus.info опубликовали информацию о том, как депутаты партии «Слуга народа» нарушают карантинные ограничения.

Тэги: Министерство внутренних дел Украины, Mercedes, охрана, Toyota, политика, Илья Кива, Александр Аваков, авто, новости Украины, Слуга народа, Сергей Шефир, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак

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