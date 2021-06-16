Непогода в Украине: досталось восьми областям

Главное: Непогода оставила некоторых украинцев без электричества. Пострадали восемь областей.

Детали: В Украине накануне бушевала непогода. О ее последствиях на утро среды, 16 июня, говорят в ГСЧС.

Сообщается, что из-за ливней и сильных порывов ветра произошли срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, что привело к обесточиванию.

Досталось 177 населенным пунктам в восьми областях.

Больше всего пострадали жители Днепропетровской (47 населенных пунктов) и Донецкой (39) областей.

Также без электричества сидят в Полтавской (28), Кировоградской (27), Черкасской (21), Киевской (11), Черновицкой (три) и Запорожской (один) областях.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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