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Новости > Непогода в Украине: досталось восьми областям

Непогода в Украине: досталось восьми областям

Александр Панько
16.06.21 10:00
89
Непогода в Украине: досталось восьми областям

Главное: Непогода оставила некоторых украинцев без электричества. Пострадали восемь областей.

Детали: В Украине накануне бушевала непогода. О ее последствиях на утро среды, 16 июня, говорят в ГСЧС.

Сообщается, что из-за ливней и сильных порывов ветра произошли срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП, что привело к обесточиванию.

Досталось 177 населенным пунктам в восьми областях.

Больше всего пострадали жители Днепропетровской (47 населенных пунктов) и Донецкой (39) областей.

Также без электричества сидят в Полтавской (28), Кировоградской (27), Черкасской (21), Киевской (11), Черновицкой (три) и Запорожской (один) областях.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

В тему: К концу рабочей недели потеплеет, но грозы не утихнут.

Тэги: общество, погода, регионы, непогода, погодные условия, новости Украины

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