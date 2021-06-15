Народных депутатов прививают от коронавируса вакциной, которой нет для большинства украинцев

Главное: Народных депутатов Украины будут вакцинировать от коронавируса препаратом от компании Pfizer-BioNTech, а не китайским средством Coronavac, которым прививают большинство украинцев в Центрах вакцинации.

Детали: С 15 по 18 июня в Верховной Раде Украины пройдет вакцинация народных депутатов препаратом Comirnaty компании американо-германской компании Pfizer-BioNTech. Как сообщил политтехнолог Тарас Березовец на своем канале в Telegram, при себе парламентариям следует иметь паспорт, идентификационный код, заполненное информированное согласие и оценку состояния здоровья.

В подтверждение он приложил соответствующее письмо за подписью первого заместителя руководителя Аппарата Верховной Рады Украины Эдуарда Багдасаряна.

В тему: 29 мая 2021 года в Киеве, Львове и Одессе заработали первые специализированные центры вакцинации от коронавируса. Привиться в них могут все, кто зарегистрировался для этого в приложении «Дия». При этом пациенты не могут выбирать, каким именно препаратом это делать.

На сегодняшний день их количество увеличилось до 50. Вакцинация здесь происходит китайским препаратом CoronaVac/Sinovac Biotech.