Верующие УПЦ призвали власть отозвать приглашение Варфоломею на 30-летие Независимости Украины

Главное: Верующие Украинской Православной Церкви призвали Верховную Раду и Президента отозвать приглашение Патриарху Варфоломею посетить празднование 30-й годовщины со Дня Независимости Украины.

Детали: Как сообщает Как сообщает Центр информации УПЦ , верующие отметили, что предстоящий визит в Украину Константинопольского Патриарха Варфоломея I способствует разжиганию религиозной вражды и призвали власть отозвать его приглашение «ради сохранения мира и спокойствия в стране».

«Константинопольский патриарх Варфоломей I — не лидер иностранного государства, а религиозный деятель, который к тому же находится в конфликте с Украинской Православной Церковью», — отметили в обращении.

«Официальное приглашение в Украину иностранного религиозного деятеля, с которым у самой многочисленной религиозной конфессии страны разорвано евхаристическое общение, это не просто вмешательство во внутренние дела Церкви и нарушение требований ст.35 Конституции Украины относительно отделения Церкви от государства, — это угроза межконфессиональному миру в стране», — считают авторы документа.

Верующие объяснили, что приглашение Патриарха Варфоломея на празднование Дня Независимости Украины вдохновило радикально настроенных сторонников ПЦУ на захваты храмов УПЦ

«Миллионы мирян Украинской Православной Церкви обеспокоены тем, что приезд в Украину Константинопольского Патриарха Варфоломея I станет импульсом для массового захвата храмов, всколыхнет волну насилия в стране и спровоцирует активизацию новых конфликтов и противостояний на религиозной почве. Именно поэтому мы считаем визит Константинопольского патриарха в Украину сегодня опасным», — заявили верующие УПЦ

Как сообщалось ранее, сегодня более 20 тыс верующих УПЦ собрались на молитвенное стояние под Верховной Радой и Офисом Президента. Верующие просили народных избранников и Президента отменить действие антицерковных законов.