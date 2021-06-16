Ученые рассказали о вреде косметики

Главное: Ученые доказали вред косметики. Она содержит токсины.

Детали: Исследователи из университета Нотр-Дам в Индиане (США) доказали вред косметики. Их цитирует издание Environmental Science & Technology Letters.

Выяснилось, говорят они, что многие косметические средства, которыми пользуются жители всей планеты, «содержат высокий уровень пер- и полифторалкильных веществ – потенциально токсичного класса химических веществ группы PFAS, с которыми связан риск развития ряда серьезных заболеваний».

Информируется: «56% тональных кремов и продуктов для глаз, 48% губных помад и 47% туши для ресниц содержат высокий уровень фтора, что указывает на использование таких веществ».

Подчеркивается, что в данную группу в первую очередь угодили средства, «которые производители характеризуют как стойкие и несмываемые, так как токсины часто добавляют для увеличения водостойкости и лучшего пленкообразования».

В статье говорится, что PFAS представляют собой «чрезвычайно устойчивые химические вещества, которые, попадая в кровоток, плохо выводятся и накапливаются в организме».

Также, говорят ученые, существует риск загрязнения окружающей среды, связанный с производством и утилизацией этих продуктов.

В публикации сказано, что такие вещества также используют в антипригарной посуде, тканях со специальным покрытием и упаковке для фаст-фуда.

Эксперты напоминают: «Они не разлагаются естественным образом, оставаясь в почве и грунтовых водах в течение десятилетий. Такие вещества связаны с риском развития рака, гипертонии, заболеваниями щитовидной железы и врожденными пороками у детей».

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