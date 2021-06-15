Историческая роль Зеленского в том, что он сносит всех старых игроков, которые дискредитировали и приватизировали политику, — Данилюк

Соучредитель Центра национальной устойчивости и развития Александр Данилюк дал интервью Цензор.НЕТ, в котором, среди прочего, рассказал о позитивных сдвигах за два года президентства Зеленского.

«Первое — санкции против Медведчука и связанных с ним структур. Ограничение российской пропаганды — это однозначно в плюс. Второе — в результате парламентских выборов Зеленский отжал электорат у ОПЗЖ, и в итоге ОПЗЖ не получило голосов в парламенте. Третье — он сносит всех старых игроков, которые дискредитировали и приватизировали политику. В этом его историческая роль», — отметил Александр Данилюк.

При этом заметил, что у Зеленского было больше положительных сдвигов в самом начале, которые уже нивелированы.

Александр Данилюк — соучредитель Центра национальной устойчивости и развития вместе с Русланом Рябошапкой и Павлом Климкиным.