Штормовое предупреждение: Украину накрывает стихия

Главное: Завтра синоптики объявили в половине Украине штормовое предупреждение из-за грозы и града.

Детали: 16 июня в южных и центральных областях грозы, днем в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с. Как сообщается на официальной странице Укргидрометцентра в Facebook, синоптики объявили І (желтый) уровень опасности.

Отметим, что такие погодные условия опасны и несут реальную угрозу для населения, инфраструктуры и окружающей среды. Во время желтого уровня опасности синоптики советуют проявлять максимальную осторожность при нахождении в зоне действия погодных явлений.

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