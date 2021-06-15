Американские мультипликаторы едва не показали противоестественный секс между Бэтменом и Женщиной-кошкой

Главное: Студия DC потребовала вырезать сцену орального секса Бэтмена и Женщины-кошки из третьего сезона мультсериала «Харли Квинн».

Детали: Один из создателей мультипликационного сериала «Харли Квинн» Джастин Халпер выразил убеждение, что работать с персонажами, которых считают антагонистами, легче, поскольку это дает авторам большую свободу действий. Как сообщает Lenta.ru, в качестве примера он привел третьий сезон проекта.

«В третьем сезоне „Харли Квин“ у нас была сцена, где Бэтмен делает кунилингус Женщине-кошке. И студия DC заявила: „Нельзя этого делать. Этого ни в коем случае нельзя делать“. Они сказали: „Герои этого не делают“», — рассказал аниматор.

«Мы спросили: „То есть герои — просто самовлюбленные любовники?“ А они в ответ: „Нет, но мы продаем игрушки с героями. И трудно продать игрушку Бэтмена, если он делал кому-нибудь кунилингус“», — вспомнил Халперн.

Справка: Премьера мультсериала «Харли Квинн» от студии DC состоялась в 2019 году. Главную антигероиню в проекте озвучила актриса Кейли Куоко, известная по ситкому «Теория Большого взрыва».