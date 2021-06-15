Львовские власти решили установить достойную зарплату для директоров всех местных школ

Главное: Львовский горсовет поднял заработную плату директорам всех львовских общеобразовательных школ до 27 тыс. грн.

Детали: Директорам всех львовских общеобразовательных школ более чем вдвое подняли заработную плату. Как сообщает Zaxid.net, в соответствии с решением исполнительного комитета Львовского городского совета от 14 июня в новом учебном году они станут получать 27 тыс. грн. в месяц.

По словам первого заместителя городского головы Андрея Москаленко, для этого из городского бюджета будет выделено 15 млн грн до конца года.

Всего во Львовской ОТГ на сегодняшний день расположены 127 общеобразовательных школ. Средняя зарплата их директоров составляет 10-15 тыс. грн.

Отметим, что учителя и директора школ получают базовую зарплату за счет соответствующей субвенции из госбюджета. В то же время дополнительные средства для повышения зарплаты директорам школ предусмотрят из городского бюджета Львова.

В тему: В 2020 году у Кабинета Министров Украины не нашлось денег на повышение зарплат учителям.