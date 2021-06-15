В известном киевском спортклубе умер мужчина

Главное: В одном из спортивных клубов Киева умер мужчина. Медики не сумели его спасти.

Детали: В минувший понедельник, 14 июня, в спортклубе SportLife в ТРЦ Retroville в Киеве произошла трагедия. Об этом сообщает «Киев Оперативный».

Отмечается, что тут во время тренировки умер мужчина.

Посетитель занимался в зале, неожиданно ему стало плохо, после чего он упал.

В публикации сказано: «Почти час оказывали скорую помощь (искусственное дыхание и другую)».

Информируется: «Помощь оказывал тоже клиент клуба, который в это время просто занимался в зале. Врач клуба в это время просто стоял рядом. «Скорая помощь» приехала не сразу, а лишь спустя минут двадцать. У них еще и не вся аппаратура работала».

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