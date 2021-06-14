Стало известно, когда Елизавета II отречется от престола

Главное: Британский биограф Мэтью Деннисон назвал две причины, по которым королева Елизавета II может досрочно уйти с престола. В письме к двоюродной сестре она сама назвала в качестве таких причин инсульт и болезнь Альцгеймера.

Детали: Королева Великобритании Елизавета II назвала две причины, по которым она могла бы отречься от престола. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на биографа Мэтью Деннисона, исследователь отметил, что королева обсудила возможность отказа от королевских полномочий со своей кузиной Маргарет Роудс.

По его словам, Елизавета II заявила в письме родственнице, что оставит престол только в случае инсульта или болезни Альцгеймера.

При этом писатель выразил убеждение, что королева будет исполнять свои полномочия до конца жизни.

Другие эксперты разделяют его позицию. В частности, королевский историк Хьюго Викерс подчеркнул, что у Елизаветы II отличное здоровье, и понадеялся, что она останется на британском престоле как можно дольше.

В тему: В середине мая 2021 года британские СМИ сообщили со ссылкой на источники, что Елизавета II не собирается отрекаться от престола в пользу принца Чарльза при жизни.