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Новости > В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили память преподобного Агапита врача

В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили память преподобного Агапита врача

Александра Кудрявцева
14.06.21 14:40
195
В Киево-Печерской лавре верующие УПЦ отметили память преподобного Агапита врача
Главное: В Свято-Успенской Киево-Печерской лавре верующие Украинской Православной Церкви почтили память преподобного Агапита Печерского, врача безмездного.
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт lavra.ua, 14 июня наместник обители митрополит Павел в сослужении архиереев и духовенства возглавил в Трапезном храме Божественную литургию.
 
Перед началом литургии совершили молебен с чтением акафиста преподобному Агапиту у его святых мощей.
 
Митрополит Павел в своей проповеди напомнил о жизни, подвигах и чудесах преподобного Агапита Печерского.
 
«Преподобный и богоносный отец наш Агапит все делал с верой и надеждой на милосердие Божие. Он исцелял князей, и к нему приходило множество людей, но он пытался идти от славы и прятался в темной пещере. Несмотря на это, слава его нашла, и по сей день по его молитвам мы получаем помощь в наших скорбях. Он и сегодня находится с нами. Он утешает нас и исцеляет наши недуги, лечит наши немощи и учит всегда радоваться, какие б Господь не посылал испытания за наши грехи», — сказал владыка Павел.
 
Во время богослужения сугубо молились о прекращении эпидемии коронавируса, о врачах и выздоровлении больных.
 
После литургии духовенство и верующие прошли крестным ходом с мощами преподобного Агапита к Ближним пещерам, после чего был отслужен молебен.
 
*** Преподобный Агапит Печерский родился в Киеве и был учеником святого преподобного Антония Печерского.
 
Святой Агапит бескорыстно помогал больным, исцеляя их своей молитвой и давая им те травы, которые употреблял в пищу.
 
Преподобный вытерпел много неприятностей от завистливого врача-армянина, который хотел отравить. Господь сохранил своего угодника, и яд никоим образом не повредил ему. Со временем армянин, увидев чудеса, которые совершались по молитвам преподобного Агапита, перешел в православие и принял монашество.
 
После многих трудов и духовных подвигов преподобный Агапит мирно отошел ко Господу около 1095 года.
 
Святой был погребен в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря. Преподобному Агапиту молятся врачи и все те, кто нуждается в исцелении души и тела.
 
В тему: Крестный ход в честь 800-летия Александра Невского Церковь связала четырьмя сторонами света.
 

Тэги: Киево-Печерская Лавра, святой, УПЦ

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