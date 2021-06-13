В РПЦ назвали смену пола дорогостоящим обманом, калечащим людей

Главное: Любые манипуляции, относящиеся к смене пола — это от начала и до конца дорогостоящий обман, который калечит людей.

Детали: Об этом глава ОВЦС Московского Патриархата митрополит Иларион (Алфеев) сказал в эфире программы «Церковь и мир», сообщает mospat.ru.

«Так называемая смена пола, которая происходит сегодня самыми разными способами, по сути дела, является обманом. Человеку невозможно сменить пол: можно внести изменения в его внешний вид, поменять вторичные половые признаки, но никогда мужчина не сможет превратиться в полноценную женщину, которая, например, смогла бы зачать и родить ребенка, и никогда женщина не превратится в полноценного мужчину», — отметил митрополит Иларион.

Он считает огромной трагедией то, что в целом ряде стран подобные манипуляции становятся доступными для очень юных людей и даже детей.

Попытки ввести в этих странах законодательство о смене пола просто путем смены паспорта архиерей сравнил со сказкой о голом короле, которому внушали, что он прекрасно одет, тогда как он был голым, но обязанность всех окружающих состояла в том, чтобы внушать королю, как он прекрасен в своих «царских одеждах».

«Что-то подобное сегодня происходит на Западе. Человек сможет, даже не делая теперь никаких хирургических операций, даже не меняя свой внешний вид, просто заявить о том, что „превратился“ из мужчины в женщину или из женщины в мужчину, и все вокруг обязаны будут делать вид, что это действительно произошло», — подытожил митрополит Иларион.

В тему: Священник УПЦ рассказал о трех прощальных заповедях апостола Павла.