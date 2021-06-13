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Новости > Предстоятель УПЦ рассказал, почему появляются ереси и расколы

Предстоятель УПЦ рассказал, почему появляются ереси и расколы

Александра Кудрявцева
13.06.21 17:08
173
Предстоятель УПЦ рассказал, почему появляются ереси и расколы

Главное: Человеческая гордыня, соединенная со знанием, способствует появлению ересей и расколов в Церкви.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на lavra.ua, об этом сказал Митрополит Онуфрий в проповеди.

«Когда прекратились гонения от внешнего мира, началась другая брань. Дьявол не оставляет человека в покое и постоянно борется против него, поэтому внутри Церкви начали появляться ереси и расколы. Все это было порождено человеческой гордыней», — подчеркнул Предстоятель.

Митрополит Онуфрий напомнил историю Первого Вселенского Собора и святителей того времени в их борьбе с арианской ересью.

По словам Предстоятеля, если «знание соединяется с человеческой гордыней, то от него рождаются расколы, ереси, разделение и всякое зло, вредящее человеку уже в этой земной жизни и будущем веке».

Блаженнейший отметил, насколько важно смирение для борьбы с испытаниями.

«От знаний, которые соединяются со смирением, рождается духовная мудрость. Оно открывает человеку Истину, Которой является Бог, наш Творец и Создатель. Смирение помогает людям объединится в Истине. Первый Вселенский Собор показал силу соборного разума Церкви и силу, которую имеет смирение», — сказал Предстоятель.

В завершение Митрополит Онуфрий пожелал пастве: «Мы должны молиться Богу, чтобы и самим быть смиренными и прощать друг другу. „Бог гордым противится, а смиренным дает благодать“ (1Пет.5:5), которая нужна каждому человеку, чтобы преодолеть все трудности земного странствия и достичь вечной жизни в Царствии Небесном!»

В тему: В УПЦ новый епископ — Константиновский.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ, Митрополит Онуфрий

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