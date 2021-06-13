Стало известно, на сколько упал уровень образования в Украине из-за «дистанционки»

Главное: За время дистанционного обучения уровень образования в Украине значительно упал. Об этом заявил министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Детали: Результаты контрольных оцениваний показывают, что перевод значительной части учебного процесса в режиме онлайн негативно повлиял на качество образования. Уровень упал на 8%. Об этом сказал в интервью «Радио Свобода» министр образования и науки Сергей Шкарлет.

С марта 2020 года в связи со связанными с пандемией карантинными ограничениями значительная часть учебного процесса в украинских школах была переведена в режим онлайн.

«Даже срезы наши после того, как мы ввели „Всеукраинскую школу онлайн“, декабрьский и апрельский, показали, что качество образования в целом по стране примерно упало на 8%, но уже немного выравнивается за счет того, что есть определенные эталонные уроки, и учителя пользуются ими, чтобы построить образовательную траекторию во вверенных классах в рамках тех стандартов, которые уже записаны и анонсированы», — сказал министр.

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