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Новости > Куракин: Когда Коломойский зарабатывает в России миллионы, а власть развязала репрессии против Медведчука – это лицемерие

Куракин: Когда Коломойский зарабатывает в России миллионы, а власть развязала репрессии против Медведчука – это лицемерие

Автор: «Фраза»
12.06.21 15:43
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Куракин: Когда Коломойский зарабатывает в России миллионы, а власть развязала репрессии против Медведчука – это лицемерие

Официальная информация свидетельствует, что Ахметов, Коломойский и другие украинские олигархи ведут бизнес в России и платят в российский бюджет сотни миллионов. Как сообщает UBR, так политический обозреватель прокомментировал официальные данные Федеральной таможенной службы РФ, опубликованные 8 июня 2021 года.

«А что же настоящие олигархи, которые должны уже бегством спасаться от грозного обещания Зеленского о „восстановлении справедливости“? А ничего. Ровным счетом ни-че-го. Продолжают не только влиять на общественно-политическую жизнь страны, но и даже успешно вести бизнес. И не с „временно оккупированными территориями Украины“, что бездоказательно „шьют“ Медведчуку, а с коварным „агрессором“ — Россией!» — написал журналист.

Куракин привел официальную информацию Федеральной таможенной службы РФ о том, что оборот торговли между Россией и Украиной в январе-апреле вырос и составил $3,292 млрд, увеличившись на 1,4% в годовом выражении; экспорт из России составил $2,167 млрд, импорт в Россию из Украины — $1,125 млрд.

«А кто же эти „лучшие люди города“, которые беззастенчиво кладут себе в карман эти доллары от, как любят выражаться националисты, „торговли на крови“? Не забывая при этом платить налоги в российский бюджет за доход принадлежащих им компаний? Да вот же! Лишь несколько примеров», — с сарказмом выразился журналист.

Куракин сообщил, что выручка АО «Донской антрацит», принадлежащего Ринату Ахметову, за 2020 год составила 1,8 миллиарда рублей, в то время как «Интерпайп-М» Виктора Пинчука за последние годы заплатила в российский бюджет суммарно 567 миллионов рублей.

«Ринат Ахметов. Его компании ДТЭК принадлежат в России: АО «Шахтоуправление „Обуховская“ и АО „Донской антрацит“. Основной вид деятельности предприяти — добыча коксующегося угля подземным способом. По данным российского каталога организаций „List — Org“, только „Донской антрацит“ заплатил в 2020 году в российский бюджет: налог на прибыль — ₽8,535 млн, страховые взносы в Пенсионный фонд РФ — ₽165,622 млн, налог на добычу полезных ископаемых — ₽91,948 млн. Выручка АО „Донской антрацит“ за 2020 год составила ₽1,8 млрд ($24,872 млн)», — проинформировал Куракин.

В то же время, по его словам, производители ферросплавов во главе с олигархом Игорем Коломойским, только в 2021 году продали своей продукции в Россию на 7,28 миллиона долларов США.

«Игорь Коломойский. Будучи монопольным владельцем всей производственной цепочки от добычи руды (Орджоникидзевский и Марганецкий ГОК) до производства собственно самих сплавов (Никопольский и Запорожский ферросплавные заводы), чувствует себя прекрасно. Ведь только за январь—февраль 2021 года (по данным украинского Госстата) Коломойский и другие производители ферросплавов экспортировали в Россию своей продукции на $7,28 млн», — отметил журналист.

«Список можно продолжать еще долго. Например, в контексте заявления заместителя руководителя администрации президента РФ Дмитрия Козака (2 июня в эфире телеканала „Россия 24“). По словам чиновника, с Россией торгуют также бизнес-группы, связанные с Петром Порошенко, Александром Грановским, Арсением Яценюком и другими», — процитировал журналист одного из первых лиц РФ.

Вместе с тем, по мнению Куракина, ситуация, когда «Квартал 95» Владимира Зеленского продает свои сериалы российским каналам — это «образчик лицемерия и двойных стандартов».

«Дневная сетка эфира (самая просматриваемая) российского канала СТС, который находится под украинскими санкциями, введенными указом... Зеленского, „под завязку“ заполнена сериалами „Квартала 95“: „Папик“ и „100 000 минут вместе“! Да и сам Владимир Александрович не имеет коммунальных долгов за свою „скромную“ недвижимость в Крыму. Исправно платит в бюджет РФ. И регулярно», — подчеркнул журналист.

«Нет, в торгово-экономических отношениях с Россией нет ничего дурного. Наоборот, надо восстанавливать максимально, как утраченные торговые, так и производственные связи. Но, согласитесь — какая-то странная в Украине борьба с олигархами. Гибридная, что ли? Получается, одним можно платить налоги в российский бюджет на сотни миллионов рублей, прикрываясь дешевым патриотизмом, а Медведчуку нельзя... договариваться с руководством РФ о снятии санкций с трех украинских предприятий, предлагать реальный план по мирному урегулированию, привозить из России предложения о скидке на газ для населения и по производству российской вакцины „Спутник V“ на украинских мощностях, быть лидером единственной реальной оппозиционной силы в Украине», — заключил политический обозреватель Алексей Куракин.

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