Канада выбросит сотни тысяч доз вакцины от COVID-19

Главное: Канада решила не прививать граждан вакциной Johnson & Johnson. Триста тысяч доз выкинут.

Детали: В Канаде решили выбросить триста тысяч доз вакцины Johnson & Johnson, которые купили в минувшем апреле. Как пишет издание Le Figaro, в стране решили отказаться от данного препарата для своего населения.

В публикации говорится: «Из-за озабоченности по поводу лекарственного вещества, разработанного на предприятии Emerging BioSolutions в Балтиморе, штат Мэриленд, министерство здравоохранения не будет распространять полученные инвентарные запасы в целях защиты здоровья и безопасности канадцев и канадских женщин».

Канадское правительство считает, что данная вакцина «была загрязнена компонентами другой вакцины во время производства».

Отмечается, что министерство не смогло гарантировать, что купленные вакцины соответствуют канадским стандартам.

В то же время органы здравоохранения США объявили «о необходимости выбросить несколько партий вакцин Johnson & Johnson, произведенных на заводе в Балтиморе».

Сообщается, что в Канаде также вкалывают вакцины Pfizer-BioNTech, Moderna и AstraZeneca. Уже 64% населения страны вакцинированы одной дозой.

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