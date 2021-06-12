В поезде на Киев упал с полки и умер человек

Главное: В поезде «Рахов – Киев» погиб пассажир. Он упал с верхней полки.

Детали: Минувшей ночью в поезде «Рахов – Киев» произошла трагедия. Тут погиб пассажир, который упал с верхней полки.

Об инциденте в поезде №358 сообщает «Укрзализныця».

Информируется, что ЧП случилось около трех часов ночи.

Отмечается, что после падения мужчина сказал своей жене, что чувствует себя хорошо.

Однако под утро ему стало хуже, и поездная бригада вызвала скорую медицинскую помощь на ближайшую станцию Фастов. Приехавшие врачи лишь зафиксировали смерть пассажира. При этом ушибов на его теле не было.

Подчеркивается, что мужчина «не воспользовался ремнями безопасности, которыми была обустроена его полка».

Полиция ведет следствие.

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