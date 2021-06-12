На Житомирщине и Ровенщине освящен новый храм и престол УПЦ

12.06.21 15:03

В поезде на Киев упал с полки и умер человек

12.06.21 14:59

В честь 800-летия Александра Невского его мощи побывают в 80-ти городах России и Белоруссии

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Митрополит Антоний рассказал, почему страх и жадность появляются вместе

12.06.21 14:01

На Тернопольщине освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ

12.06.21 13:43

Митрополит Онуфрий рассказал о том, как надо жить, чтобы попасть в рай

12.06.21 13:02

Львовским болельщикам обещают приятный бонус за каждый гол бельгийцев сборной России

12.06.21 11:10

Ученые сообщили о новых опасных последствиях коронавируса

12.06.21 10:00

Стало известно, на когда запланирована встреча Зеленского и Байдена

12.06.21 09:37

Количество Центров вакцинации от коронавируса в Украине на этих выходных увеличилось вчетверо

12.06.21 01:39

Украинский эксперт раскритиковал кадровую политику премьер-министра Армении