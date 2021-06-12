На Житомирщине и Ровенщине освящен новый храм и престол УПЦ

Главное: В Житомирской области освящен храм-часовня Украинской Православной Церкви в урочище села Сорокопень Овручского района.
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Овручской епархии, чин освящения совершил митрополит Виссарион.
Владыка вручил благословенную грамоту меценату Руслану Бондарчуку, благодаря трудам которого был восстановлен храм-часовня.
Архиерей произнес проповедь и поздравил верующих и паломников.
В Ровно епископ Пимен совершил освящение престола главного храма Георгиевского подворья.
Владыка поздравил настоятельницу игуменью Михаилу (Заяц) и сестер со знаменательным событием в жизни обители.
Как сообщалось ранее, на Тернопольщине освящен храм УПЦ, построенный вместо захваченного ПЦУ.
В тему: Верующие УПЦ готовят два законопроекта для отмены антицерковных законов.