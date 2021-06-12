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Новости > Украинский эксперт раскритиковал кадровую политику премьер-министра Армении

Украинский эксперт раскритиковал кадровую политику премьер-министра Армении

Александр Панько
12.06.21 01:39
133
Украинский эксперт раскритиковал кадровую политику премьер-министра Армении

Главное: Украинский политический обозреватель Марат Акопян раскритиковал кадровую политику и. о. премьер-министра Армении Никола Пашиняна на фоне встречи Главного уполномоченного по делам диаспоры Армении Заре Синаняна с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром.

Детали: Главный уполномоченного по делам диаспоры Армения Заре Синанян является ярким представителем кадровой политики и. о. премьер-министра Республики Никола Пашиняна. Как сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на украинского политического обозревателя Марата Акопяна, он не может похвастаться какими-либо ощутимыми результатами своей деятельности.

«Если честно, я не совсем представляю, каким опытом может поделиться Уполномоченный по делам диаспоры Армении с Украиной. Я бы более серьезно относился к вопросу, если скажем опытом поделилась бы бывший министр диаспоры Грануш Акопян», — заявил эксперт в беседе с ArmDaily, комментируя встречу Синаняна с заместителем министра иностранных дел Украины Василием Боднаром, напомнив, что у Акопян есть реальный опыт создания министерства с нуля, и при ней КПД этого ведомства в разы превышало нынешнее.

«С Заре Синаняном я знаком лично, это классический представитель кадров Пашиняна, тех кадров, которые на мой взгляд не зарегистрировали особых результатов. Я видел, как позитивно изначально была настроена армянская диаспора в Украине, но затрудняюсь сказать на каком уровне сейчас взаимодействие. Никаких ощутимых признаков сотрудничества нет», — заключил Акопян.

В тему: Ранее сообщалось, что в Киеве прошла встреча Главного уполномоченного по делам диаспоры РА Заре Синанян и заместителя министра иностранных дел Украины Василия Бондара, в ходе которой украинский дипломат отметил важность обмена опытом работы с диаспорой, представил свои шаги по работе с украинской диаспорой. В этом контексте была отмечена важность изучения опыта Армении. В завершение встречи стороны выразили готовность к дальнейшему сотрудничеству.

Тэги: Украина, общество, Армения, политика, Марат Акопян, армянская диаспора, Никол Пашинян, новости Украины

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