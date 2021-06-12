Стало известно, на когда запланирована встреча Зеленского и Байдена

Главное: Встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена намечена на конец июля нынешнего года. Состояться она должна в США.

Детали: Встреча президентов Украины и Соединенных Штатов Владимира Зеленского и Джо Байдена планируется на конец июля. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Министерство иностранных дел Украины работает над тем, чтобы визит украинского лидера был максимально результативным.

«Обсуждается дата в конце июля для визита президента Украины в Соединенные Штаты», — заявил он.

По словам Кулебы, кроме встречи с Джо Байденом запланированы и другие мероприятия.

«Это будет официальное полноценный визит, в рамках которого в рамках которого будет только встреча с президентом США Джо Байденом, но и ряд других мероприятий», — добавил он.

Глава украинского МИДа добавил, что украинская делегация будет большая, поскольку будет обсуждаться много вопросов.

«Я думаю, что будет очень большая делегация, потому что очень широкая повестка дня, много вопросов. Мы очень тщательно готовим этот визит. Мы уже начали его готовить. Уже работаем над ключевыми элементами программы и договоренностями», — подчеркнул Кулеба.

В тему: Президенты Украины Владимир Зеленский и США Джо Байден провели телефонные переговоры. Среди прочего, речь шла о визите украинского лидера в Белый дом, который должен состояться этим летом.