В Риме с опозданием на год стартовал Чемпионат Европы по футболу

Главное: С торжественной церемонии и матча между сборными Италии и Турции в Риме начался перенесенный на год Чемпионат Европы по футболу.

Детали: Вечером 11 июня в итальянском Риме на арене «Стадио Олимпико» торжественно открылся чемпионат Европы по футболу. Как сообщает Lenta.ru, в рамках мероприятия нидерландский диджей Мартин Гаррикс вместе с рок-музыкантами Боно и Эджем из ирландской группы U2 представили песню We Are The People.

В церемонии также приняли участие бывшие игроки сборной Италии Франческо Тотти и Алессандро Неста. Зрители также увидели красочное пиротехническое шоу.

После этого начался матч между сборным Италии и Турции. На стадионе присутствует до 16 тысяч болельщиков.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Украина начнет турнир матчем против Нидерландов в воскресенье, 13 июня.

Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

В тему: 17 марта 2020 года УЕФА принял решение перенести Чемпионат Европы по футболу на один год в связи с пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Напомним: По прогнозу суперкомпьютера, в финале Евро-2020 сразятся Франция и Германия. Матч закончится со счетом 3:2 в пользу действующих чемпионов мира.