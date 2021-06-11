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Новости > Античный мир откроется на Киевщине

Античный мир откроется на Киевщине

Агата Кловская
11.06.21 17:06
331
Античный мир откроется на Киевщине

12 и 13 июня Древний Киев в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») приглашает на программу «Античный мир в Древнем Киеве». Гостей ждут конные выступления, театрализованные постановки по мотивам древних мифов, прогулки на лошадях, вкуснейшие блюда с костра, экстремальные аттракционы, уникальные экспозиции... И все это в настоящем, живом средневековом городе.

Войдя в ворота Княжества, гости совершат путешествие во времени на тысячу лет назад, во времена Киевской Руси. Ведь в «Парке Киевская Русь» на основе знаний современной науки в реальном размере воссоздается Киев V-ХІІІ веков, а также воссоздается атмосфера и дух исторического сердца нашей Родины.

Гости Древнего Киева увидят такие шедевры средневекового деревянного зодчества, как монументальное оборонительное сооружение «Заборола» (длиной около 300 метров), Михайловские ворота (высотой 21 метр), княжеские терема и трибуны, сторожевые башни, усадьбы киевлян X-XIІ веков. Только здесь можно увидеть уникальную воссозданную Васильевскую церковь Х века, единственное в Украине действующее осадное орудие — требушет, ладья древних викингов и даже средневековую пыточную.

В Древнем Киеве гостей ждет знакомство с уникальными лошадьми редких исторических пород, собранных со всего мира в Княжеской конюшне. Представителей некоторых пород в Украине больше нигде не увидеть, ведь они были завезены в нашу страну в единственном экземпляре. Каждый гость может подойти к лошадям, погладить их, сфотографироваться и проехаться на них верхом или в экипаже.

Приятным сюрпризом 12 и 13 июня станет развлекательная программа, посвященная античности. Гостей Древнего Киева ждут зрелищные театрализованные представления по мотивам древнеримских и древнегреческих мифов. Начнется действо с костюмированного парада персонажей античных легенд и выезда императорской колесницы. Продолжат программу романтические конные разъездки античных граций, презентация императорских лошадей и конная охота древних римлян с элементами гладиаторских поединков.

Гости Княжества будут не просто наблюдать за происходящим на большом ристалище, а смогут стать активными участниками действа, приняв участие в веселых и занимательных играх и конкурсах, славянских забавах, зажигательных хороводах и танцевальных флеш-мобах.

Гостей Княжества ждет калейдоскоп ярких эмоций от путешествия в настоящий, живой средневековый город. Здесь каждый может найти занятие по душе.

Узнать много интересных фактов о жизни наших предков можно посетив уникальные исторические экспозиции. В средневековом тире можно научиться метко стрелять из лука, на монетном дворе — чеканить древнекиевские монеты, а в Княжеской костюмерной — примерить исторические костюмы и устроить фотосессию в них. Любителей экстрима получат мощный заряд адреналина от скоростной горки «Змей Горыныч» и канатного спуска «Полетайло» с маршрутами разной протяженности и сложности. Зайдя в гости к Волхвине посетители смогут узнать о самом сокровенном и отведать травяных чаев по древним рецептам. А потом — зайти в средневековую лавку и выбрать на память оригинальный сувенир ручной работы.
На Средневековой кухне можно отведать вкусных напитков и блюд, приготовленных на открытом огне. Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в комфортабельных комнатах (при условии предварительного бронирования).

В Княжестве можно освоить древнее боевое искусство верховой стрельбы из лука, записавшись в школу конных лучников «Князь Владимир». Стать ее учеником очень просто: нужно обратиться к организаторам в Древнем Киеве или связаться по тел. (044) 461-99-37 и (050) 385-20-35. И уже с первого занятия вы начнете постигать искусство управления лошадью и меткой стрельбы из лука. Приобщитесь к боевым традициям наших предков!

Программа будет проходить с соблюдением мер карантинного режима.

Древний Киев открывается в 10:00. Программа начнется около 14:00. В программе возможны изменения.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов. Добраться можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно узнать на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты». Лучшая дорога своим автомобилем — через город Обухов, которая указана на сайте Княжества в разделе «Контакты». GPS-навигаторы часто указывают дорогу не через Обухов, ей следовать не рекомендуется.

Цена билета: полный билет для взрослого −200 грн., для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно. Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

Тэги: Киев, история, Парк Киевская Русь

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