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Новости > Главные новости за 11 июня 2021 года

Главные новости за 11 июня 2021 года

Александр Панько
11.06.21 18:59
165
Главные новости за 11 июня 2021 года

— Коронавирус в Украине унес еще 70 жизней. Выявили 1603 новых случая заразы.

— На сегодняшний день все области Украины, а также город Киев соответствуют «зеленой» карантинной зоне. Уровень заболеваемости составляет 65 на 100 тысяч населения при норме в 75, а в 20 регионах этот показатель даже ниже установленной отметки.

— Во многих регионах Украины центры вакцинации до сих пор не открылись. По словам экс-главы МОЗ Зоряны Скалецкой, связано это с тем, что именно местные власти долго раскачиваются.

— Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что правила вакцинации от коронавируса в киевском Международном выставочном центре изменили. Теперь нужно предварительно записываться через сервис helsi.me.

— Украинские пользователи соцсетей завалили аккаунты УЕФА недовольными комментариями. Критики возмущаются требованием Союза европейских футбольных ассоциаций убрать с футболки сборной Украины надпись «Героям слава!».

— На Чемпионате Европы по футболу сборная Украины намерена выступать в форме, которая утверждена УЕФА. Президент УАФ Андрей Павелко находится в Риме, где пытается решить вопрос.

— США за свой счет приобретут 500 млн доз вакцины Pfizer. По словам президента США Джо Байдена, этой вакциной они поделятся с 92 странами с низким и ниже среднего уровнем дохода.

— В ходе одиночной акции на Красной площаде в Москве мужчина выстрелил себе в голову. Перед этим он произвел два выстрела в воздух.

Тэги: Украина, футбол, общество, здоровье, спорт, сборная Украины по футболу, новости Украины, коронавирус, форма сборной Украины

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