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Новости > Ученые сообщили о новых опасных последствиях коронавируса

Ученые сообщили о новых опасных последствиях коронавируса

Агата Кловская
12.06.21 11:10
369
Ученые сообщили о новых опасных последствиях коронавируса

Главное: Коронавирус может оказывать длительное воздействие на функцию мозга и вследствие этого могут развиться нарушения, подобные болезни Альцгеймера. К такому выводу пришли американские исследователи.

Детали: Американские ученые провели исследование, в ходе которого выяснилось, что Covid-19 может привести к когнитивным нарушениям, подобным болезни Альцгеймера. Об этом со ссылкой на информацию Клиники Кливленда, где проводилось исследование, сообщает «Интерфакс».

Исследование проводилось при помощи искусственного интеллекта, который проанализировал данные пациентов с Covid-19 и болезнью Альцгеймера. Измерялась, в частности, близость между генами и белками пациентов с SARS-CoV-2 и теми генами и белками, которые связаны с несколькими неврологическими заболеваниями.

«В то время как исследователи нашли мало доказательств того, что вирус нацелен непосредственно на мозг, они обнаружили тесные сетевые связи между вирусом и генами/белками, связанными с несколькими неврологическими заболеваниями, в первую очередь с болезнью Альцгеймера, указывая на пути, по которым Covid-19 может привести к деменции, подобной болезни Альцгеймера», — сообщили в клинике.

Ученые изучили потенциальные ассоциации между Covid-19 и нейровоспалением, а также повреждением микрососудов головного мозга, которые являются признаками болезни Альцгеймера, и обнаружили, что инфекция SARS-CoV-2 значительно изменила маркеры болезни Альцгеймера, вовлеченные в воспаление мозга.

«Эти данные указывают на то, что вирус может воздействовать на несколько генов или путей, участвующих в нейровоспалении и повреждении микрососудов мозга, что может привести к когнитивным нарушениям, подобным болезни Альцгеймера», — сообщил автор исследования Фейсюн Чен.

Исследователи также обнаружили, что у людей с аллелем APOE E4/E4, самым большим генетическим фактором риска развития болезни Альцгеймера, снижалась экспрессия генов противовирусной защиты, что могло сделать этих пациентов более восприимчивыми к Covid-19.

В тему: В ВОЗ рассказали, достаточно ли будет вакцинации для победы над коронавирусом.

Тэги: ученые, общество, здоровье, наука, коронавирус, последствия

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