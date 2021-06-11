Стало известно, почему украинцы в регионах не могут вакцинироваться от коронавируса

Главное: Во многих регионах Украины центры вакцинации до сих пор не открылись. По словам экс-главы МОЗ Зоряны Скалецкой, связано это с тем, что именно местные власти долго раскачиваются.

Детали: Почти в половине регионов Украины центры вакцинации не открылись. Людям приходится ехать в другие области, чтобы сделать прививку, заявил в Facebook глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий. Ситуацию прокомментировала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, сообщает «Сегодня».

По ее словам, именно местные власти не сумели организовать эффективный процесс.

«Напомню, что еще когда мы только начали процесс вакцинации, вопрос интенсивности ее проведения в ряде регионов зависел от того, насколько местная власть организовала мобильные бригады, предусмотрела их деятельность и передвижение и так далее. Сейчас мы видим то же самое. Многое зависит от того, насколько местная власть заинтересована и хочет это организовать. К сожалению, бывает такое, что большинство местных депутатов, избранных местным населением, не понимают своей роли и значения в процессе организации охраны здоровья и вакцинации», — сказала она.

По словам Скалецкой, центральная власть дает регионам все необходимое для организации вакцинации.

«Центральная власть закупает вакцины, дает правила деятельности мобильных бригад, но далее на местах это нужно организовать. И есть регионы, которые хотят, чтобы жители были провакцинированы, и делают все необходимое. А есть те, которые очень долго раскачиваются», — сказала она.

В тему: Мэр Киева Виталий Кличко рассказал, что правила вакцинации от коронавируса в киевском Международном выставочном центре изменили.