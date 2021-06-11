Пока отец воюет на Донбассе, мачеха увезла его ребенка за 200 км от дома и бросила на вокзале

Главное: Отец четырехлетнего мальчика поехал служить в Мариуполь и оставил на свою возлюбленную ребенка. Однако женщина увезла ребенка в Херсон и бросила на вокзале.

Детали: Четырехлетнего мальчика из Одесской области, родной отец которого сейчас несет службу в ВСУ, мачеха увезла в Херсон и бросила на вокзале. Таким образом она решила отомстить своему любимому, который доверил ей сына от предыдущего брака, сообщает «Сегодня».

Камеры видеонаблюдения запечатлели, как женщина заводит малыша в помещение станции, а через мгновение — она ​​на улице уже сама. С тех пор начались многочасовые скитания ребенка, оставленного на автовокзале.

«Неизвестная женщина, которая вышла из маршрутного такси, оставила мальчика и вернулась в маршрутку и поехала в неизвестном направлении», — сказала спикер Нацполиции в Херсонской области Татьяна Скуба.

Прохожие обратили внимание на одинокого мальчика и вызвали полицию. Правоохранители отвезли напуганного ребенка в больницу, где маленького Тимура, так зовут мальчика, осмотрели медики. Выяснилось, что ребенка били.

«На лице у ребенка синяки, по телу тоже синяки. Со слов мальчика, мама била его палкой», — отметила заведующая педиатрическим отделением для лечения детей с острыми респираторными инфекциями Светлана Новоселова.

Правоохранители разыскали дедушку мальчика. Тот рассказал, что мать Тимура умерла, а отец — военный, год назад сошелся с другой женщиной и оставил на нее сына, когда поехал служить в Мариуполь.

Несколько дней назад мужчина поссорился с любимой по телефону и женщина решила сорвать на пасынке свою злость. Сейчас мальчика передали бабушке и дедушке.



23-летнюю мачеху Тимура разыскивают. За то, что оставила в опасности ребенка, ее могут посадить на 5 лет.

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