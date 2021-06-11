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Новости > Байден пообещал 500 млн доз вакцины Pfizer почти сотне странам

Байден пообещал 500 млн доз вакцины Pfizer почти сотне странам

Александр Панько
11.06.21 12:56
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Байден пообещал 500 млн доз вакцины Pfizer почти сотне странам

Главное: США за свой счет приобретут 500 млн доз вакцины Pfizer. По словам президента США Джо Байдена, этой вакциной они поделятся с 92 странами с низким и ниже среднего уровнем дохода.

Детали: Президент США Джо Байден объявил о плане помощи нуждающимся странам в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом речь шла на брифинге президента США в Британии.

США приобретут за свой счет 500 млн доз вакцины Pfizer и поделятся ими почти с сотней стран мира.

«По моему указанию, Соединенные Штаты приобретут полмиллиарда доз вакцины от COVID-19 от Pfizer, чтобы пожертвовать почти 100 странам, которые остро в этом нуждаются», — заявил он.

Американский президент подчеркнул, что США станут арсеналом вакцин от коронавируса.

«Америка будет арсеналом вакцин в нашей глобальной борьбе против COVID-19, как и Америка была арсеналом демократии во Второй мировой войне», — сказал Байден.

Позже на своей странице в Twiiter Байден добавил, что вакциной поделятся с 92 странами с низким и ниже среднего уровнем дохода.

«Эти вакцины Pfizer спасут миллионы жизней во всем мире и будут выработаны благодаря мощности американского производства», — добавил президент США.

В тему: На следующей неделе в курортных городах Херсонской области откроются пункты вакцинации от коронавируса. Привиться там смогут все желающие.

Тэги: США, мир, вакцина, вакцинация, Джо Байден, Pfizer

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