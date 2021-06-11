Вся Украина по-прежнему остается «зеленой»

Главное: На сегодняшний день все области Украины, а также город Киев соответствуют «зеленой» карантинной зоне. Уровень заболеваемости составляет 65 на 100 тысяч населения при норме в 75, а в 20 регионах этот показатель даже ниже установленной отметки.

Детали: В Украине все области и Киев находятся в «зеленой» зоне эпидемической опасности. Об этом свидетельствуют данные Минздрава в пятницу, 11 июня.

Ни в одном регионе не превышен уровень госпитализаций больных COVID-19 и показатель занятости коек с кислородом.

В Украине уровень заболеваемости составляет 65 на 100 тысяч населения при определенном показателе 75 на 100 тысяч населения. В 20 областях этот показатель ниже установленной отметки.

В то же время уровень госпитализации по стране составляет 14,2 на 100 тысяч населения при установленном показателе 60 на 100 тысяч населения. Загруженность кроватей с кислородом — 16,4% при предельном показателе 65%.

В свою очередь в Киеве показатель заболеваемости COVID-19 составляет 156, уровень госпитализаций — 12,2, уровень загруженности коек с кислородом — 9,7%.

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