На Ровенщине пчелы до смерти закусали пасечника

Главное: В одном из сел Ровенской области во дворе частного дома без признаков жизни было обнаружено тело украинца. Его до смерти закусали пчелы.

Детали: В Ровенской области в селе Малый Шпаков произошла смерть 61-летнего мужчины. Его до смерти закусали пчелы на пасеке. Об этом проинформировала пресс-служба Ривненского областного центра экстренной медицинской помощи в Facebook.

Трагедия произошла накануне, 10 июня. В 15.00 на место ЧП прибыла бригада скорой помощи, но было слишком поздно — мужчина умер. На лице у него были синюшные покровы.

«Во дворе мы обнаружили мужчину без признаков жизни. Были обнаружены синюшные покровы лица. Его жена утверждала, что у мужа вероятно аллергическая реакция на укусы пчел. Поскольку ему стало плохо (упал во дворе), когда вернулся с пасеки. К нашему приезду жена обливала его водой, а также использовала нашатырный спирт, однако мужчина не дышал», — рассказал фельдшер, который был на вызове.

В тему: В мае минувшего года в Тернопольской области мужчину насмерть закусали пчелы.