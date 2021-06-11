Ученый оценил перспективы наступления малого ледникового периода

Главное: Малый ледниковый период может наступить на нашей планете. Солнце ведет себя непредсказуемо.

Детали: Нашей планете угрожает малый ледниковый период. Об этом сообщил российский ученый-астроном Алексей Осокин, которого цитируют местные СМИ.

Он говорит: «Сейчас в годы активного солнца у нас наблюдается понижение максимума солнечной активности».

Эксперт добавил: «Мы говорим не только о глобальном потеплении, но кто знает, может быть, это все приведет и к глобальному похолоданию. Такому же, как в семнадцатом веке».

Информируется, что тот период характеризовался сильным понижением температуры: «В Англии замерзала река Темза, а в России в августе шел снег и неурожаи привели к тому, что страна потеряла 15% своего населения. В Голландии в это время изобрели коньки и буера – сани с парусами, с помощью которых можно было по льду Северного моря перегонять товары из одного портового города в другой».

В тему: Стало известно, какой была температура на нашей планете 2,6 миллиона лет назад.