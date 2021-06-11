В Эфиопии официально объявлен голод

Главное: В Эфиопии начал бушевать голод. В ООН говорят, что ситуация тут катастрофическая.

Детали: В Эфиопии официально начался голод. Об этом пишет ВВС, ссылаясь на ООН.

Эксперты отмечают, что ситуация является катастрофической.

Информируется, что за последний месяц триста пятьдесят тысяч людей «существовали в тяжелом кризисе в регионе Тыграй, а также в соседних Амхаре и Афаре».

Специалисты говорят: «В данном регионе ситуация достигла уровня катастрофы, которую анализ определяет как голод и смерть небольших групп людей, проживающих на больших территориях».

В мае 5,5 миллионов человек «столкнулись с высоким уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности в регионе».

При этом в ООН прогнозируют, что ситуация в Эфиопии ухудшится до осени.

Глава гуманитарных организаций Марк Лоукок отметил: «На севере страны наблюдается голод и будет гораздо хуже».

В публикции сказано: «Кризис является результатом каскадных последствий конфликта, включая перемещение населения, ограничение передвижения, ограниченный гуманитарный доступ, потерю урожая и средств к существованию, а также дисфункциональные или несуществующие рынки. Тыграй был опустошен боевыми действиями между правительственными войсками и повстанцами, 1,7 миллиона человек покинули свои дома».

В тему: В ООН привели жуткие цифры по голодающим в мире.