Непогода в Украине: последствия на себе прочувствовали жители шести областей

Главное: В Украине бушует непогода. Ее последствия ощутили на себе жители шести областей.

Детали: В Украине продолжает бушевать непогода. О последствиях рассказали в ГСЧС.

Сообщается, что из-за сильных порывов ветра и ливней случилось срабатывание систем автоматической защиты ЛЭП, в результате чего произошло обесточивание.

Всего пострадали 47 населенных пунктов в шести областях.

Так, в Житомирской области без электричества остались восемнадцать населенных пунктов, в Сумской – семь, в Винницкой, Киевской и Запорожской – шесть, а в Луганской – четыре.

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

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