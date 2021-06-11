Коронавирус в Украине: смертность остается невысокой

Главное: Коронавирус в Украине унес еще 70 жизней. Выявили 1 603 новых случая заразы.

Детали: Коронавирус в Украине немного снизил свои темпы. Данные на пятницу, 11 июня, приводит министерство здравоохранения.

Выявили еще 1 603 случая заразы. Среди заболевших – 75 детей и 72 медработника. Госпитализация понадобилась для 762 больных, а выздоровели 5 583 человека.

Проведено такое число тестов: методом ПЦР – 25 837, методом ИФА – 10 741, экспресс-тестами – 18 764.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве (217), а также Днепропетровской (121), Львовской (113), Киевской (105) и Запорожской (97) областях.

За сутки умерли еще 70 человек. За все время скончались 51 577 людей.

С начала пандемии заболели 2 221 427 человек, а выздоровели 2 120 780 больных.

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