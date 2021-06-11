В Кабмине спрогнозировали курс доллара на следующие три года

Главное: Согласно Бюджетной декларации правительства, курс гривны будет стабильным, а среднегодовая стоимость доллара не поднимется выше 30 грн.

Детали: Кабинет министров Украины подал в парламент Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы, которая среди прочего содержит прогноз курса гривны к доллару на следующие годы. Документ размещен на официальном сайте Комитета Верховной рады Украины по вопросам бюджета.

По прогнозу правительства, в 2021 году курс гривны к доллару «будет оставаться относительно стабильным — на уровне 28 гривен за доллар в среднем по году».

В 2022 году курс в среднем составит 28,6 гривен за доллар, в 2023 году — 28,8 гривен за доллар, в 2024 году — 29,2 гривен за доллар.

В тему: В четверг, 10 июня, курс гривны вырос.