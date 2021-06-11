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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Еще одна страна признает украинский COVID-паспорт

Еще одна страна признает украинский COVID-паспорт

Агата Кловская
11.06.21 10:10
441
Еще одна страна признает украинский COVID-паспорт

Главное: Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что еще одна страна будет признавать украинское свидетельство вакцинации от коронавируса. Речь идет о Молдове.

Детали: Сразу после Венгрии еще одна страна будет признавать украинское свидетельство вакцинации от COVID. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает сайт МИД.

По его словам, на этот раз речь идет о Молдове.

Сообщается, что сегодня молдавское внешнеполитическое ведомство подтвердило официальной нотой, что Кишинев будет признавать свидетельство о вакцинации, которое получают украинские граждане после прививки от COVID-19.

«Отныне наши граждане, которые получили свидетельство о полной вакцинации, смогут свободно путешествовать в Молдову. Это уже второе государство, с которым мы заключили такое соглашение. Работаем над тем, чтобы перечень открытых для украинцев стран все увеличивался», — отметил Кулеба.

Украина также признает свидетельство о вакцинации от COVID-19, которое выдается в Молдове.

Детали: Депутаты Европарламента одобрили сертификат коронавируса. Он будет действовать с 1 июля на протяжении 12 месяцев.

Стало известно, когда в Украине запустят COVID-сертификаты.

Тэги: Украина, общество, Европа, здоровье, сертификат, Венгрия, Молдова, новости Украины, паспорт вакцинации, COVID-сертификат

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