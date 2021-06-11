Под Киевом школьница застрелила товарища из-за фото для соцсетей

Главное: В Киевской области в городе Буча произошла трагедия. Там школьница, делая фото с ружьем для соцсетей, случайно застрелила своего товарища.

Детали: Под Киевом школьница по неосторожности застрелила парня. Открыто уголовное дело. Об этом говорится в сообщении полиции Киевской области.

Как отметили в ведомстве, инцидент произошел в Буче. По данным полиции, после ВНО четверо школьников пошли домой к одному из товарищей, взяли пневматическое ружье и решили делать с ним фото для социальных сетей.

«В результате 15-летняя девушка нажала на спусковой крючок и выстрелил в грудь 16-летнему парню. Юноша скончался на месте. По предварительным данным, отец убитого парня должен был подарить ему это ружье», — говорится в сообщении.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента.

В пресс-службе добавили, что девушке грозит ограничение или лишение свободы на срок от трех до пяти лет.

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