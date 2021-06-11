Украинцы завалили соцсети УЕФА гневными комментариями

Главное: Украинские пользователи соцсетей завалили аккаунты УЕФА недовольными комментариями. Критики возмущаются требованием Союза европейских футбольных ассоциаций убрать с футболки сборной Украины надпись «Героям слава!».

Детали: После того, как УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы на Евро-2020 надпись «Героям слава», украинcкие пользователи обрушили на организацию шквал критики. Об этом сообщает «Страна».

Сотни комментариев появились в соцсетях под публикациями в аккаунте УЕФА. В частности, почти под всеми постами в Facebook есть комментарии недовольных украинцев.

Критики возмущаются решением Союза европейских футбольных ассоциаций, обвиняют его чиновников в продажности.

«Слава героям! Слава Героям! Честь и достоинство не продаются за газ и нефть!» — пишет пользователь Jais McKlon .

"Какая ваша цена,"паны" из УЕФА? может рубль, может два? Слава Украине!!!! Героям Слава!!!!« — возмущается Антин Трубчик.

«Слава Украине! Героям слава! Украина защита для Европы и цивилизации мира! Эти слова — святые слова!» — считает Дмитрий Конопацкий.

«Слава Украине! Слава Героям!» каждый из нас, кто от имени Украины борется за ее имя ГЕРОЙ, и не имеет значения или политик, музыкант, футболист, или военный«, — высказался Barry Doran.

«Почему бы не требовать изменений в командной форме России и не снять ее с чемпионата всей командой внутри? сколько бы вы взяли за ЭТО? мы начнем финансирование толпой. Слава Украине! Слава героям!» — написал Dmitry Klimovsky.

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