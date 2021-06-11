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Новости > Украинцы завалили соцсети УЕФА гневными комментариями

Украинцы завалили соцсети УЕФА гневными комментариями

Александр Панько
11.06.21 09:14
395
Украинцы завалили соцсети УЕФА гневными комментариями

Главное: Украинские пользователи соцсетей завалили аккаунты УЕФА недовольными комментариями. Критики возмущаются требованием Союза европейских футбольных ассоциаций убрать с футболки сборной Украины надпись «Героям слава!».

Детали: После того, как УЕФА потребовал от сборной Украины по футболу убрать с формы на Евро-2020 надпись «Героям слава», украинcкие пользователи обрушили на организацию шквал критики. Об этом сообщает «Страна».

Сотни комментариев появились в соцсетях под публикациями в аккаунте УЕФА. В частности, почти под всеми постами в Facebook есть комментарии недовольных украинцев.

Критики возмущаются решением Союза европейских футбольных ассоциаций, обвиняют его чиновников в продажности.

«Слава героям! Слава Героям! Честь и достоинство не продаются за газ и нефть!» — пишет пользователь Jais McKlon .

"Какая ваша цена,"паны" из УЕФА? может рубль, может два? Слава Украине!!!! Героям Слава!!!!« — возмущается Антин Трубчик.

«Слава Украине! Героям слава! Украина защита для Европы и цивилизации мира! Эти слова — святые слова!» — считает Дмитрий Конопацкий.

«Слава Украине! Слава Героям!» каждый из нас, кто от имени Украины борется за ее имя ГЕРОЙ, и не имеет значения или политик, музыкант, футболист, или военный«, — высказался Barry Doran.

«Почему бы не требовать изменений в командной форме России и не снять ее с чемпионата всей командой внутри? сколько бы вы взяли за ЭТО? мы начнем финансирование толпой. Слава Украине! Слава героям!» — написал Dmitry Klimovsky.

В тему: Сборная Украины представила новую форму на Евро-2020. У россиян знатно «подгорело».

В УЕФА ответили россиянам по новой форме сборной Украины.

РФС обратился в УЕФА с призывом запретить новую форму сборной Украины по футболу. Они считают форму сборной Украины политизированной.

Накануне в УЕФА обязали сборную Украины «подчистить» форму, которая так разозлила россиян. Но и это россиян не особо устроило.

За ношение формы сборной Украины в России грозят реальным тюремным сроком.

Тэги: Украина, сборная Украины, общество, УЕФА, спорт, соцсети, сборная Украины по футболу, форма сборной Украины

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