Британцы придумали оригинальный способ спасать климат

Главное: Британские власти намерены с 1 сентября ввести запрет на продажу галогенных ламп Таким образом они собираются спасти климат на планете и сократить выбросы углекислого газа в атмосферу.

Детали: Правительство Великобритании заявило о планах запретить в стране продажу галогенных ламп. Как сообщает Bloomberg, он начнет действовать с сентября, а к 2023 году планируется завершить переход на исключительно светодиодные лампы.

В планы также входит запрет на продажу осветительных приборов, в которых нельзя заменить лампу.

По подсчетам властей, такая мера позволит сократить выбросы углекислого газа на 1,26 млн тонн, что равняется примерно полумиллиону автомобилей.

По словам министра энергетики Энн-Мари Тревельян, «помогая сделать так, чтобы электроприборы потребляли меньше энергии, но работали так же хорошо, мы экономим деньги домохозяйств на счетах и помогаем бороться с изменением климата».

В тему: В марте 2017 года ученые из Индианского университета в США создали молекулу, способную превращать углекислый газ в топливо.

Напомним: В октябре 2005 года двое ведущих канадских ученых — астрофизик Хьюберт Ривз и специалист по генетике Дэвид Судзуки — на конференции в Монреале заявили, что глобальное потепление может привести к полному вымиранию человечества.

Летом 2006 года ученые заявляли, что глобальное похолодание, которое может начаться на Земле уже через 50 лет, сменится потеплением лишь в начале XXII века.

Осенью 2008 года Всемирный фонд дикой природы опубликовал доклад, в котором указывалось, что глобальное потепление происходит быстрее, чем прогнозировали раньше. Согласно данным Всемирного фонда, учитывая нынешние темпы глобального потепления климата, можно ожидать полного исчезновения льда летом на Северном полюсе уже в период с 2013 по 2040 годы, или на 30 лет раньше, чем это предполагала межправительственная группа экспертов по эволюции климатических изменений при ООН в своем докладе в 2007 году.

13 ноября 2009 года в теплые воды Австралии из Антарктиды приплыл гигантский айсберг высотой 50 метров и диаметром около 500 м. Исследователи отмечают, что обнаруженная глыба, вероятно, откололась от шельфового ледника Росса в период между 2000 и 2002 годами. Считается, что причиной столь далекого заплыва айсбергов является глобальное потепление, которые приводит к откалыванию от антарктического щита огромных кусков.

В мае 2010 года российские ученые-геофизики заявили о том, что в ближайшие годы нашу планету ожидает вовсе не потепление, а нарастающее похолодание, что будет иметь важные экономические и геополитические последствия. В частности, главный научный сотрудник Государственной геофизической обсерватории имени Воейкова, профессор Олег Покровский сказал, что вопреки общепринятым представлениям, Землю в ближайшие годы ожидает не глобальное потепление, а похолодание, которое достигнет максимума через 15 лет — то есть к 2025 году.

Эксперт Всемирной метеорологической организации по климатическим исследованиям, заведующая отделом климатических исследований и долгосрочного прогноза погоды Украинского гидрометеорологического института, профессор Вазира Мартазинова считает, что человек не виноват в глобальном потеплении.

23 апреля 2016 года 175 государств ООН подписали историческое климатическое соглашение, заключенное в конце 2015 года в Париже. Главная цель документа — удержание роста глобальной средней температуры в пределах 1,5-2 °С по отношению к соответствующему показателю доиндустриальной эпохи.

14 июля Верховная Рада Украины ратифицировала Парижское соглашение для Украины.

1 августа президент Украины Петр Порошенко подписал Закон «О ратификации Парижского соглашения».

Всего на сегодняшний день соглашение ратифицировали уже 72 страны, на которые припадает более 56% выбросов парниковых газов в мире. Среди них США и Китай. Таким образом, как сообщали СМИ, с 4 ноября соглашение считается вступившим в силу.

7 ноября ученые из Австралийского национального университета в Канберре заявили о неизбежности установления на планете нового климатического режима.

11 ноября лидеры религиозных общин со всего мира в ходе 22-й Всемирной конференции ООН по изменению климата выступили против многомиллиардных инвестиций суверенных и пенсионных фондов в добычу ископаемых видов топлива.

Напомним, уровень мирового океана сейчас повышается на 3 миллиметра в год по причине глобального потепления. Из-за повышения уровня вод уже затонули пять клочков суши. Это в два раза быстрее, чем ранее предполагали океанологи. Из-за этого в ближайшее столетие Нью-Йорку (США) грозят разрушительные природные катаклизмы — ураганы и наводнения.

Если человечество не примет необходимые меры, значительные территории Западной, Центральной и Восточной Европы через 30-70 лет будут находиться под угрозой затопления из-за глобального потепления. Такой прогноз содержится в докладе Европейского агентства по окружающей среде.