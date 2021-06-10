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Новости > В Киеве задержали научную сотрудницу, хранившую дома в холодильнике штаммы опасной болезни

В Киеве задержали научную сотрудницу, хранившую дома в холодильнике штаммы опасной болезни

Александр Панько
10.06.21 22:56
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В Киеве задержали научную сотрудницу, хранившую дома в холодильнике штаммы опасной болезни

Главное: Бывшая сотрудница института биотехнологий и штаммов присвоила флаконы со штаммами вируса Болезни Ньюкасла. По данным следствия, она хранила их у себя дома в холодильнике и в дальнейшем намеревалась сбыть.

Детали: Бывшая заведующая сектором Государственного научно-контрольного института биотехнологий и штаммов, будучи ответственной за поддержание производственных и контрольных штаммов вирусов, которые хранятся в Национальном центре штаммов микроорганизмов Украины, имея доступ к ним, присвоила опасные штаммы вирусов, которые определяются как возбудители заразных болезней животных и могут быстро распространяться в значительных масштабах независимо от государственных границ. Как сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины, она вынесла из помещения института флаконы со штаммом вируса особенно опасной Болезни Ньюкасла.

Чтобы скрыть преступление, подозреваемая нарушила методику получения главной посевной культуры вирусов, умышленно уменьшая количество исходных образцов для получения нового пассажа — заражения чувствительной клетки с целью получения от нее новой популяции вируса, не возвращала их в хранилище микроорганизмов, а часть новосозданного материала присваивала.

Указанные штаммы вируса подозреваемая незаконно хранила с целью дальнейшего сбыта по месту своего проживания в холодильнике, где они были обнаружены при обыске.

Своими действиями бывшая сотрудница нанесла ущерб Государственному научно-контрольному институту биотехнологий и штаммов микроорганизмов.

В настоящее время ей сообщено о подозрении по статье о завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Расследование продолжается.

Справка: Болезнь Ньюкасла, известная так же как псевдочума птиц или азиатская чума птиц — вирусное заболевание птиц, главным образом, куриных, которая характеризуется пневмонией, энцефалитом и множественными точечными геморрагическими поражениями внутренних органов. Впервые её диагностировали на острове Ява в 1926 г. В 1927 г английский исследователь Дойль обнаружил ее вблизи Ньюкасла, отсюда взялось одно из ее названий.

Возбудителем является РНК-содержащий вирус из семейства Paramyxoviridae. Он представляет большую угрозу домашней птице в связи с ее высокой чувствительностью к вирусу. В то же время контакт людей с инфицированными птицами (например на птицефабриках) может вызвать легкий конъюнктивит и гриппоподобные симптомы, но в целом вирус не представляет никакой опасности для здоровья человека. При этом он может избирательно убивать клетки опухолей с ограниченной токсичностью для нормальных клеток, однако соответствующая терапия на сегодняшний день не разработана.

Тэги: общество, кража, наука, вирус, институт, криминал, штамм, новости Украины, Офис Генерального прокурора, Болезнь Ньюкасла

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