В Киевской области сотрудники полиции накрыли банду наркоторговцев-рецидивистов, которая выращивала элитные сорта конопли и сбывала их на территории Киева и области. Преступную деятельность из села Белогородка курировал Константин Бедовой — криминальная шестерка, известная по прозвищу Костя Калоша.

Как сообщили в областном управлении Нацполиции , в банду входили 8 человек. 39-летний организатор ранее привлекался к уголовной ответственности за кражи, угон авто, изготовление наркотиков и контрабанду. 46-летний соорганизатор находится в розыске на территории РФ за незаконный сбыт и культивирование наркотических веществ. Сеть сбыта наладил 41-летний бывший темнокожий студент. Черную бухгалтерию вела 33-летняя женщина. По данным наших источников, банду координировал Костя Калоша — он помогал со сбытом, поиском клиентов и решением «организационных вопросов».

Костя Калоша на наркорынке с 1990-х. Центром его деятельности были ночные клубы «Заир» и «Дискотека 2000», которые Калоша превратил в «мекку» для наркоманов. В Киеве в жилом доме по адресу ул. Антонова, 4, до сих пор работает принадлежащая Калоше нарколаборатория . Сам Калоша больше 30 лет употребляет тяжелые наркотики .

Только за последние годы он многократно фигурировал в громких делах о наркопреступности. В частности, расследование отправки рекордной партии героина из Турции в Одессу вывело на людей Кости Калоши. Дело вело СБУ. СМИ со ссылкой на правоохранительные органы также называли Калошу «официальным дилером» известного израильского наркобарона, основателя крупнейшей виртуальной сети распространения наркотиков Telegrass Амоса Дов Сильвера в Украине. Он также был причастен к деятельности ряда р оссийских наркокартелей . «Сотрудничал» Калоша и с наркоторговцами из России .

Члены киевской банды намеренно не пользовались автомобилем, чтобы скрыть путь к плантации. Ее местонахождение знал только один человек. Шишки продавали по 250 грн за 1 грамм. В ходе 16 обысков изъяли более 10 кг наркотиков растительного происхождения, 15 г амфетамина, устройства для употребления наркозелья, пакеты для фасовки, электронные весы, 20 мобильных телефонов, 30 карточек разных мобильных операторов, 30 банковских карточек, 3000 тыс. долл., компьютерную технику и черновые рукописные записи. Все изъятое направлено на проведение экспертиз. Задержанным грозит от 9 до 12 лет с конфискацией имущества.

Редакция продолжит документировать факты о преступной деятельности Калоши в виду высокого резонанса. Общественность ждет скорейшего привлечения к уголовной ответственности человека, который на протяжении десятилетий убивает будущее Украины, продавая наркотики молодежи и даже детям.