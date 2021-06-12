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Новости > Количество Центров вакцинации от коронавируса в Украине на этих выходных увеличилось вчетверо

Количество Центров вакцинации от коронавируса в Украине на этих выходных увеличилось вчетверо

Агата Кловская
12.06.21 09:37
449
Количество Центров вакцинации от коронавируса в Украине на этих выходных увеличилось вчетверо

Главное: На этих выходных украинцев, зарегистрированных в приложении «Дия» начнут вакцинировать в Одесской, Херсонской, Черновицкой областях, а также в Хмельницком, Житомире, Черкассах и Мариуполе. В целом в 15 регионах, не считая Киева.

Детали: 12-13 июня в Украине будут работать более 50 Центров массовой вакцинации населения от коронавируса. Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины, речь идет о территории 15 областей, а также в Киеве.

В частности:

— во Львовской области откроются 8 центров, 3 — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;

— в Одесской области — 7 центров, 4 — в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;

— в Полтавской области — 5 центров, по одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;

— в Херсонской области — 3 центра в Херсоне;

— в Черновицкой области — 2 центра в Черновцах;

— в Киевской области — по одному центру в Броварах и Белой Церкви;

— в Киеве — 1 центр;

— в Тернопольской области — 1 центр в Тернополе;

— в Ровенской области — 1 центр в Ровно;

— в Днепропетровской области — 1 центр в Днепре;

— в Хмельницкой области — 1 центр в Хмельницком,

— в Житомирской области — 1 центр в Житомире;

— в Черкасской области — 1 центр в Черкассах;

— в Донецкой области — 1 центр в Мариуполе.

Полный список центров вместе с адресами можно просмотреть здесь.

Осуществлять вакцинацию будут мобильные медицинские бригады китайской вакциной CoronaVac/Sinovac Biotech.

В ЦОС напоминают, что эти центры пока работают только в выходные дни. В них прививают граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации против COVID-19 в приложении или через сайт «Дия» или через контакт-центр МОЗ.

В тему: 29 мая 2021 года в Киеве, Львове и Одессе заработали первые специализированные центры вакцинации от коронавируса. Привиться в них могут все, кто зарегистрировался для этого в приложении «Дия». При этом пациенты не могут выбирать, каким именно препаратом это делать.

3 июня в Киеве открылись пункты вакцинации педагогов и работников образовательных учреждений.

5 июня украинцев также начали вакцинировать в Ровно, Тернополе, Полтаве и ряде городов Полтавской области.

Тэги: Черновицкая область, Киев, Львов, здоровье, Днепр, Черкассы, Мариуполь, Житомир, Одесская область, вакцинация, Измаил, Хмельницкий, Буковина, Херсонская область, Бровары, Трускавец, Черноморск, Дрогобыч, коронавирус, Дия, Стрый, вакцина от коронавируса

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