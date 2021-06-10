В Одесской области мужчине впаяли 5 лет тюрьмы за развращение собственной дочери

Главное: В ноябре минувшего года 30-летний житель Одесской области совершил развратные действия в отношении своей 5-летней дочери. Суд приговорил его к 5 годам тюрьмы.

Детали: В Одесской области к 5 годам тюрьмы приговорен мужчина за развращение своей 5-летней дочери. Как сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, на этой неделе соответствующее решение принял Николаевский районный суд Одесской области.

Как отмечается, обвинение поддерживала Березовская окружная прокуратура. Фигурант — 30-летний житель Николаевского района.

Приговором суда злоумышленник признан виновным и приговорен к 5 годам заключения.

Доказано, что в ноябре прошлого года мужчина по месту жительства совершил развратные действия в отношении своей 5-летней дочери. В марте текущего года он был задержан. Было начато расследование по ч. 2 ст. 156 Уголовного кодекса («развращение малолетних»).

Потерпевшую девочку, ее младших брата и сестру изъяли из семьи социальные службы. Четвертый ребенок — младенец — находится с матерью.

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