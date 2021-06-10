Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Харькове мужчина разгуливал с гранатой на детской площадке

В Харькове мужчина разгуливал с гранатой на детской площадке

Александр Панько
10.06.21 12:53
273
В Харькове мужчина разгуливал с гранатой на детской площадке

Главное: Накануне, 9 июня, в Харькове задержали 27-летнего местного жителя, который с гранатой гулял на детской площадке. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Детали: В Харькове правоохранители задержали мужчину, который пришел с гранатой на детскую площадку. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции.

Как отметили в ведомстве, около шести вечера среды в полицию поступило заявление о том, что на детской площадке возле одного из домов на улице Руслана Плоходько находится человек с предметом, похожим на гранату.

Через полчаса полицейские нашли правонарушителя в подъезде дома на улице Салтовское шоссе. Им оказался 27-летний местный житель. У него нашли боевую гранату Ф-1. Боеприпас вместе с запалом УЗРГМ изъяты. Мужчина задержан.

Возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Санкция статьи — от 3 до 7 лет тюрьмы.

В тему: Не так давно на Донетчине прогремел взрыв на детской площадке.

Тэги: новости Украины, Харьков, граната, полиция, детская площадка, общество

Комментарии

Статьи

10.06.21 13:34

ТОП-5 лучших фильмов о психах и психбольницах

Автор: Анастасия Лях

Дайджест

«Какая-то кацапка, унижающая украинский язык»: за что Елена Пчилка и Пантелеймон Кулиш невзлюбили Марко Вовчок
10.06.21 00:32

«Какая-то кацапка, унижающая украинский язык»: за что Елена Пчилка и Пантелеймон Кулиш невзлюбили Марко Вовчок

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
На Евро – с отличным настроением!
Ученые изобрели средство от старения
Ученые изобрели средство от старения
Шокирующая исповедь о практиках медитации
Шокирующая исповедь о практиках медитации
«Масонский заговор» Насти Каменских?
«Масонский заговор» Насти Каменских?
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
10.06.21 14:09

Стало известно, смогут ли въехать в Украину люди, которым вкололи «Спутник V»
10.06.21 13:58

В Минздраве рассказали о преимуществах полностью вакцинированных украинцев
10.06.21 13:51

Украинцам рассказали, можно ли смешивать вакцины от коронавируса
10.06.21 13:10

AstraZeneca или Pfizer? Ученые выяснили, какая вакцина лучше
10.06.21 12:40

В УЕФА обязали сборную Украины «подчистить» форму, которая так разозлила россиян
10.06.21 12:10

Верующие УПЦ готовят два законопроекта для отмены антицерковных законов
10.06.21 12:05

В Перу автобус упал в пропасть – погибло немало людей
10.06.21 11:46

Беларусь хотят отключить от SWIFT и не пустить на Олимпиаду
10.06.21 11:36

Верующие УПЦ сегодня празднуют Вознесение Господне
10.06.21 11:02

Стали известны некоторые подробности грядущей встречи Байдена и Путина в Женеве
10.06.21 13:58

В Минздраве рассказали о преимуществах полностью вакцинированных украинцев
10.06.21 13:51

Украинцам рассказали, можно ли смешивать вакцины от коронавируса
10.06.21 12:40

В УЕФА обязали сборную Украины «подчистить» форму, которая так разозлила россиян
10.06.21 11:02

Стали известны некоторые подробности грядущей встречи Байдена и Путина в Женеве
10.06.21 10:10

В ВОЗ рассказали, достаточно ли будет вакцинации для победы над коронавирусом
10.06.21 09:11

Путин сравнил Украину с нацистской Германией
10.06.21 09:00

Смертность от COVID-19 в Украине остается не очень высокой
09.06.21 19:00

Главные новости за 9 июня 2021 года
09.06.21 16:38

В Украину доставлена очередная партия вакцины Pfizer
09.06.21 15:37

Европарламент одобрил COVID-сертификат
04.06.21 15:59

Скандал в Болгарии: «племянники» из Украины и Молдовы массово делились органами с богатыми «дядюшками»
04.06.21 18:58

Богатырева, Табачник, Пискун и другие бывшие чиновники массово лишились госдач
07.06.21 14:25

Россия может отказаться от участия в Евро-2020 из-за новой формы сборной Украины
03.06.21 15:42

Рынок «Столичный» приостановил работу, — СМИ
04.06.21 19:17

Главные новости за 4 июня 2021 года
05.06.21 18:39

Названы громкие фамилии, которые первыми попадут в реестр олигархов
04.06.21 20:43

В Китае зафиксирована вспышка мощного штамма коронавируса
07.06.21 14:38

На Донетчине мужчина взорвал гранатой припаркованный автомобиль. Есть пострадавшие
07.06.21 15:46

В МИД ответили России на претензию по новой форме сборной Украины
07.06.21 15:31

Бывшего чиновника СНБО подозревают в госизмене
Фото и Видео
В Перу автобус упал в пропасть – погибло немало людей
В Перу автобус упал в пропасть – погибло немало людей
В Перу автобус упал в пропасть – погибло немало людей
В Перу автобус упал в пропасть – погибло немало людей
В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище
В Одессе подростки устроили пьянку на кладбище
Сильный дождь развалил набережную в Днепре
Сильный дождь развалил набережную в Днепре
В Израиле нашли куриное яйцо, которому… тысяча лет
В Израиле нашли куриное яйцо, которому… тысяча лет
В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам
В Днепре загорелась маршрутка. Водитель тушил огонь сам
Появилось видео, как по одному из американских штатов эпично пронесся торнадо
Появилось видео, как по одному из американских штатов эпично пронесся торнадо
Карантин в Украине предлагают продлить. А при необходимости и усилить
Карантин в Украине предлагают продлить. А при необходимости и усилить
Известного российского блогера арестовали за оправдание терроризма
Известного российского блогера арестовали за оправдание терроризма
Смертельное ДТП в Херсонской области: грузовик буквально смял легковушку – погибла целая семья
Смертельное ДТП в Херсонской области: грузовик буквально смял легковушку – погибла целая семья
Над Мариуполем пронесся смерч. Сильные ливни затопили дома
Над Мариуполем пронесся смерч. Сильные ливни затопили дома
fraza.com
Новости блогосферы
01.06.21 20:33

Зачем власть преследует русскоязычных граждан Украины?
31.05.21 19:59

Тюрьма за цветы и свобода за убийство: правосудие по-украински
30.05.21 16:13

В Украине готовится грандиозный кипиш?
11.05.21 08:57

Как рост населения Китая повлияет на судьбу Украины

Опрос

Куда вы поедете отдыхать летом 2021?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.