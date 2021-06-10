В Харькове мужчина разгуливал с гранатой на детской площадке

Главное: Накануне, 9 июня, в Харькове задержали 27-летнего местного жителя, который с гранатой гулял на детской площадке. Ему грозит от 3 до 7 лет тюрьмы.

Детали: В Харькове правоохранители задержали мужчину, который пришел с гранатой на детскую площадку. Об этом сообщило региональное управление Нацполиции.

Как отметили в ведомстве, около шести вечера среды в полицию поступило заявление о том, что на детской площадке возле одного из домов на улице Руслана Плоходько находится человек с предметом, похожим на гранату.

Через полчаса полицейские нашли правонарушителя в подъезде дома на улице Салтовское шоссе. Им оказался 27-летний местный житель. У него нашли боевую гранату Ф-1. Боеприпас вместе с запалом УЗРГМ изъяты. Мужчина задержан.

Возбуждено уголовное производство по статье о незаконном обращении с оружием и боеприпасами. Санкция статьи — от 3 до 7 лет тюрьмы.

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