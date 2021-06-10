В УЕФА обязали сборную Украины «подчистить» форму, которая так разозлила россиян

Главное: В приветствии «Героям слава», которое размещено на новой форме сборной Украины по футболу, нашли политический контекст. Поэтому эту фразу в УЕФА обязали убрать.

Детали: В УЕФА обязали убрать с формы сборной Украины на Евро-2020 приветствие «Героям слава». Об этом в УЕФА сообщили в комментарии для «РБК-Украина».

Как отмечается, в приветствии нашли политический контекст.

В УЕФА заявили, что оставили без изменений наличие на форме сборной Украины карты Крыма, поскольку действующие границы государства с аннексированным полуостровом признаны ООН, а также приветствия «Слава Украине», которое было разрешено еще в 2018 году.

Изначально представители организации не исследовали вопрос с контекстом ответного приветствия «Героям слава» детально, а после дополнительной проверки якобы обнаружили, что в нем есть политический подтекст, а также исторический и милитаристский смысл. Из-за этого УЕФА потребовал убрать фразу с футболок для выступлений на Евро-2020.

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