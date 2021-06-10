Стало известно, смогут ли въехать в Украину люди, которым вкололи «Спутник V»

Главное: Названы вакцины, которые дают возможность въехать в Украину. Среди них нет препарата «Спутник V».

Детали: Российский препарат «Спутник V» не дает права въезжать в Украину. Об этом информировали в Госпогранслужбе.

Сообщается, что «за последние дни в Украину пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V», однако такой документ не дает права на въезд, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ».

Пограничники говорят, что иностранцам и лицам без гражданства (в том числе владельцам вида на жительство в Украине), кроме обязательного полиса страхования от COVID-19, нужно иметь: либо отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста (не более чем за 72 часа до пересечения границы); либо документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации препаратами, которые входят в перечень разрешенных – документ должен быть на английском языке или содержать перевод.

В ведомстве напомнили, что в перечень ВОЗ включены такие вакцины: BNT162b2/COMIRNATY Tozinameran (INN) производства Pfizer/BioNTech (зарегистрировано в Украине под названием Comirnaty); AZD1222 производства AstraZeneca/Oxford (зарегистрировано в Украине под названием AstraZeneca); Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) производства Serum Institute of India Oxford (зарегистрировано в Украине под названием Covishield); Ad26.COV2.S производства Janssen; mRNA-1273 производства Moderna; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) производства Sinopharm/BIBP; SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated производства Sinovac (зарегистрировано в Украине под названием CoronaVac).

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