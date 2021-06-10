AstraZeneca или Pfizer? Ученые выяснили, какая вакцина лучше

Главное: Ученые сравнили вакцины AstraZeneca или Pfizer. Стало известно, в чем разница между ними.

Детали: Ученые из Эдинбургского университета выяснили, в чем разница между вакцинами Oxford-AstraZeneca или Pfizer-BioNTech. Их цитирует издание Nature Medicine.

Сообщается, что шотландские специалисты провели анализ данных о самочувствии двух с половиной миллионов людей в их стране, получивших первую дозу одной из этих вакцин.

Выяснилось, что «у некоторых из тех, кто привился вакциной AstraZeneca, наблюдались слабые нарушения свертываемости крови и связанные с этим кровотечения».

Информируется также: «Реже имела место обратная реакция – повышенное тромбообразование».

Эксперты установили: «С AstraZeneca связан небольшой повышенный риск аутоиммунного нарушения свертываемости крови, известного как первичная иммунная тромбоцитопения, или идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, а также кровотечений и других сосудистых нарушений».

Стало известно, что «частота побочных эффектов, связанных с нарушением свертываемости крови у привитых вакциной AstraZeneca составляет 1,13 случая на 100 тысяч человек».

В публикации говорится: «Наиболее частыми были открытые и внутренние кровотечения в виде небольших синяков, проявляющиеся в период до 27 дней после получения первой дозы, а также редкие случаи образования тромбов. Наибольшему риску подвергаются люди старшего возраста или имеющие хронические заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, диабет или хроническая болезнь почек».

Отмечается, что у Pfizer подобных побочных эффектов специалисты не обнаружили.

Исследователи говорят: «Результаты показали, что обе вакцины в целом переносятся хорошо».

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