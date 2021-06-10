Диетолог поведала, как пить кофе с пользой

Главное: Кофе не следует пить натощак. Лучше всего его употреблять с перерывом после еды.

Детали: Российский диетолог Маргарита Королева рассказала, как пить кофе, чтобы от него не было вреда. Ее цитируют местные СМИ.

Специалист говорит: «Я не рекомендую кофе натощак или сразу после приема пищи. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций».

Она пояснила: «Эти минералы – основополагающие как для женского, так и для мужского здоровья».

Эксперт отмечает: «Кофе лучше использовать между приемами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды».

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